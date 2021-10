«Combattre le why-why» en nomination aux Prix littéraires du Gouverneur général 2021

Le livre «Combattre le why-why» de l’auteure de théâtre louperivoise Rébecca Déraspe est en nomination aux Prix littéraires du Gouverneur général 2021. Ces prestigieux prix récompensent les meilleurs livres de langue française et de langue anglaise au Canada dans sept catégories.

Les lauréats, qui recevront une bourse de 25 000 $, seront annoncés le 17 novembre par le Conseil des arts du Canada. Des bourses de 3 000 $ seront remises aux éditeurs des livres gagnants et les finalistes recevront 1 000 $. «Combattre le why-why» est paru le 5 avril 2021 aux Éditions de Ta Mère. Cet ouvrage regroupe tous les textes de Rébecca Déraspe lus lors du segment le Combat des mots à l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! sur les ondes d’ICI Première.

À la frontière entre le théâtre, la poésie et la fiction, non sans une touche d’humour, cette création théâtrale découle d’une carte blanche qui avait été offerte à Rébecca Déraspe par le théâtre La Licorne de Montréal afin de mettre sur pied un spectacle d’un soir.

«Combattre le why-why« est en nomination dans la catégorie Théâtre avec Okinum d’Émilie Monnet, Johnny d’Emma Haché, Bande de bouffons de Jean-Philippe Lehoux et Copeaux de Mishka Lavigne.