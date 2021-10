C’est au BeauLieu culturel du Témiscouata le 22 octobre dernier que l’organisme en alphabétisation ABC des Portages a procédé au lancement du livre «Récit de vie, récit de mon village».

Le livre, écrit dans le cadre du projet Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications, a permis à onze citoyennes et citoyens du Témiscouata de s’approprier une démarche d’écriture axée sur l’appropriation du territoire, la transmission du savoir et la richesse des mots.

«Chaque histoire est une grande histoire», a déclaré Julie Grant, la formatrice qui a initié ce projet. La publication de ce recueil d’histoires de vie démontre que la littérature et l’écriture, c’est pour tout le monde! Plusieurs auteurs et autrices de ces récits étaient d’ailleurs présents au lancement et ont pu partager leur expérience.

Le projet a bénéficié de la contribution de Nikole Dubois, auteure et conteuse et Gabrielle Gendron, artiste peintre. Le livre sera distribué gratuitement dans les organismes communautaires du Témiscouata. Il sera également possible de s’en procurer au bureau d’ABC des Portages au 48 rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.