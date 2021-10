L’école secondaire de Dégelis dévoile son nouveau laboratoire musical

Depuis la rentrée des classes en septembre dernier, les élèves de secondaire 1 à 5 de l’école secondaire de Dégelis peuvent pratiquer leur instrument au nouveau laboratoire musical aménagé dans l’auditorium. Ils peuvent ainsi pratiquer la guitare, la basse, le clavier, la batterie, le piano et le chant seuls ou en groupe dans un environnement insonorisé, grâce aux technologies numériques.

Le programme Arts-études a été au cœur d’importants changements au cours des derniers mois. Après deux ans passés sans pouvoir jouer d’instruments à vent, la structure d’enseignement a dû être modifiée. Un don d’Arsenal Média de 20 000 $ a permis à l’école secondaire de Dégelis de faire l’acquisition d’instruments de musique et d’équipements pour soutenir le Stage Band et faire la transition vers un environnement d’enseignement numérique. Maintenant, le programme compte deux formations musicales différentes, soit des groupes de musique avec des chanteuses et chanteurs et le Stage Band.

«Les élèves ont migré d’instrument par obligation. À partir du mois de mars 2020 lorsqu’on a fermé les écoles, on n’a pas sorti les instruments à vents en raison du risque de transmission du virus […] Les 180 élèves de l’école inscrits en musique (avec des instruments à vent) ont dû apprendre un deuxième ou un troisième instrument. On a racheté des guitares, des basses, des claviers. Tout ce qui est saxophone, trombone, trompette, les étuis ont été fermés jusqu’en septembre dernier», explique l’enseignant de musique à l’école secondaire de Dégelis, Dany Provencher.

L’utilisation des technologies dans les stations individuelles de l’auditorium, situé au 2e étage, juste au-dessus de la classe de musique, permet aux élèves de progresser à leur propre rythme. Dany Provencher peut ainsi diriger les instrumentistes sur deux étages en répondant à leurs questions à distance. «Quand je vois musique à mon horaire, j’ai le sourire aux lèvres et ça me donne le gout d’aller à l’école […] Des fois tu n’avances pas à la même vitesse que les autres. Tu rattrapes ton retard individuellement avec des écouteurs sans déranger les autres», précise Cédric Blanchette, élève de 3e secondaire et membre du Stage Band de Dégelis.

Les élèves ont maintenant tous des ordinateurs portables. «Les jeunes sont plus motivés que jamais. La cellule insonorisée est réservée cinq midis par semaine et il y a plus de groupes que jamais qui viennent pratiquer», ajoute M. Provencher. L’enseignant de musique souhaite maintenant que les jeunes qui se sont joints au programme d’Arts-études puissent enfin revivre un spectacle devant public, entendre des applaudissements et ressentir la fierté de représenter leur école sur une scène.