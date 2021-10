La bibliothèque Françoise-Bédard : engagée pour les familles de Rivière-du-Loup

Du 16 au 23 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec est de retour pour une 23e édition sous le thème Ma biblio : une histoire de famille. Il entend mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des familles, à Rivière-du-Loup comme partout au Québec, en favorisant les pratiques liées à la lecture et à l’écriture, un facteur influent dans le développement des enfants.

Afin de souligner cet événement, la bibliothèque Françoise-Bédard invite les familles louperivoises à participer au concours de photos «La lecture, une histoire de famille». Pour courir la chance de remporter un sac rempli de livres pour tous les âges, il suffit d’acheminer une photo d’un moment de lecture partagé en famille via la page Facebook de la bibliothèque.

C’est aussi l’occasion de rappeler que les actions et les initiatives développées et mises en œuvre par les bibliothèques ont largement démontré leur efficacité et leurs bénéfices concrets sur la lecture en famille. Les bibliothèques publiques sont positionnées au cœur de leur communauté pour augmenter l’impact d’une stratégie à portée nationale de littératie familiale. Elles offrent une opportunité d’agir de manière structurée en réunissant un ensemble de conditions avantageuses : institution gratuite, locale et accessible à tous, vastes collections de documents jeunesse disponibles sur place et à distance, programmes dédiés aux familles, etc.

Bien que les familles de la province aient moins utilisé les services des bibliothèques en raison de la pandémie, le prêt de livres numériques jeunesse a fait un bond de 250 % au Québec au plus fort de la crise sanitaire. À Rivière-du-Loup, l’utilisation s’est même multipliée par 10, alors que la collection jeunesse a rapidement été bonifiée pour permettre aux citoyens de continuer de lire en famille. Cela démontre de façon éloquente qu’en tout temps, même lorsqu’elles sont fermées, les bibliothèques continuent à jouer un rôle pivot dans le développement de la littératie familiale.

La bibliothèque Françoise-Bédard souhaite profiter de la Semaine pour inviter les familles à venir parcourir les rayons et bénéficier des services qui sont offerts en toute sécurité. Pour plus de détails sur la 23e Semaine des bibliothèques publiques, rendez-vous sur le site www.semainedesbibliotheques.ca. En ce qui a trait à la programmation d’activités à Rivière-du-Loup, il faut visiter la page Facebook de la biblio ou encore le VilleRDL.ca.