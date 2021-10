Report des spectacles de Marc Dupré et de Cœur de pirate à Rivière-du-Loup

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles doit reporter les spectacles de Marc Dupré et de Cœur de pirate prévus à l’hiver 2022 pour des raisons hors de son contrôle.

Les producteurs de Marc Dupré ont pris la décision de déplacer les spectacles de sa tournée hivernale afin qu’il se dédie entièrement à son mandat d’animateur de la prochaine saison de Star Académie. Le spectacle de Cœur de pirate devra également être reporté puisque l’artiste se consacrera à l’arrivée de son nouvel enfant à la fin du mois de janvier.

Marc Dupré présentera son tout nouveau spectacle au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le vendredi 23 septembre 2022 en remplacement de celui prévu le vendredi 14 janvier 2022.

En ce qui concerne Cœur de Pirate, son spectacle prévu le 25 février 2022 sera reporté au 13 mai 2022.Les détenteurs de billets seront contactés et auront le choix de les conserver, d’obtenir un remboursement ou un crédit spectacle. Pour toutes questions, il est possible de joindre la billetterie du Centre culturel Berger par téléphone au 418 867-6666 ou en personne. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles remercie ses clients pour leur compréhension et dévoilera sa nouvelle programmation de spectacles de l’hiver-printemps 2022 à la mi-novembre.