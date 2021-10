Québec Musiques Parallèles : des spectacles à Rivière-du-Loup et L’Isle-Verte

Le vendredi 8 octobre à Rivière-du-Loup aura lieu un concert de la Première édition de Québec Musique Parallèles à la Bouffée d’air du KRTB. Un autre spectacle de cette série sera présenté le 17 octobre à 20 h à l’église de la Décollation de L’Isle-Verte. Ce projet est une grande première pour les musiques actuelles et contemporaines.

Du 6 au 17 octobre, 74 artistes (14 ensembles et/ou solistes) vont sillonner les routes du Québec pour faire découvrir leurs pratiques musicales et sonores dans le cadre des 18 concerts de la série de Québec Musiques Parallèles (QMP). Les concerts auront lieu dans neuf villes et villages le long du Saint-Laurent, de Mont-Louis à Berthierville, en passant par Albertville, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, l’Isle-Verte, Québec et Montréal.

Voici les deux concerts de Québec Musiques Parallèles qui seront présentés au KRTB :

8 octobre à 20 h à Rivière-du-Loup — Rainbow Submarine : Camille Émaille + Petr Vrba + Éric Normand / eRikm

17 octobre à 20 h à L’Isle Verte — Église de la Décollation : Quatuor Bozzini / Chorale Joker

Né de collaborations et amitiés de longue date entre des compositeurs, improvisateurs, interprètes et producteurs québécois parmi les plus actifs sur les scènes locales et internationales, et alimenté de discussions provoquées dans les 18 derniers mois par le grand confinement, l’urgence pandémique, la crise climatique, l’arrêt drastique des activités artistiques sur la majorité du territoire québécois et tous les questionnements sur la relance avec des partenaires diffuseurs tel Le Vivier, QMP est une initiative de Tour de Bras (Rimouski) et du Quatuor Bozzini (Montréal), avec leurs compères Avatar et E27 musiques nouvelles (Québec), et Productions SuperMusique (PSM) et Totem Contemporain (Montréal).

Au cœur de cet ambitieux projet, s’anime la volonté de stimuler la curiosité du public, mais également celle d’ouvrir une réflexion sur l’écologie de la diffusion de la musique et sur une éthique de la consommation culturelle. Une programmation inédite axée sur l’expérimentation et la collaboration musicale permettra à plusieurs artistes de jouer hors des grands centres et de faire vivre la musique d’aujourd’hui aux quatre coins du Québec.

La programmation complète est disponible au facebook.com/musiquesparalleles