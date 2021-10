Steve Pelletier lance son premier album de musique instrumentale

Le musicien louperivois Steve Pelletier a lancé au mois de septembre dernier son premier album de musique métal instrumentale, intitulé «Inner Scream» sur toutes les plateformes de diffusion numériques. Il a entièrement produit en solo cet opus de six pièces à son studio maison de Saint-Antonin.

Steve Pelletier, âgé de 29 ans compose et joue de la guitare depuis qu’il a 10 ans. «Depuis toujours j’essaie fort d’intégrer un groupe de musique, mais ça n’a jamais adonné. Même si je n’avais pas de chanteur, j’ai décidé de faire les arrangements seul. Ça m’a pris environ six mois», explique Steve Pelletier. Véritable passionné, à l’adolescence, il pouvait passer cinq ou six heures par jour à jouer de la guitare.

Dans son studio, de façon autodidacte, il a appris les rudiments de l’enregistrement et s’est mis au travail. «J’ai joué et enregistré tous les instruments, sauf la batterie, que j’ai créée de toutes pièces avec de la programmation», précise Steve Pelletier.

Il souhaite, grâce à cet album, s’ouvrir des portes en tant que musicien et s’en servir aussi comme une carte de visite. «Ç’a toujours été mon rêve de travailler en musique. J’ai créé des trames sonores déjà. Je suis charpentier-menuisier depuis une douzaine d’années.»

Puisque Steve Pelletier autoproduit son album, il a la liberté de le présenter en spectacle comme bon lui semble. Il joue ainsi tous les solos des pièces qu’il a composées sur scène, avec sa trame musicale personnelle. Le musicien a d’ailleurs présenté son album au festival Skate Jam de Rimouski le 11 septembre. Steve Pelletier cite parmi ses influences les groupes Animals as Leaders, August Burns Red et After The Burial.

Il est possible d’écouter son album en suivant ce lien : distrokid.com/hyperfollow/stevepelletierr/inner-scream