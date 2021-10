Livres d’artistes au Portage 2021, un succès!

Plus de 200 personnes étaient au rendez-vous à Notre-Dame-du-Portage pour admirer, toucher, explorer, les 42 oeuvres présentées à la biennale de Livres d’artistes au Portage. Coup de chapeau des Journées de la culture, l’événement organisé par Hétéroclite a ravi les visiteurs que ni la pluie ni les contraintes sanitaires n’ont arrêté.

Ils sont venus nombreux pour entendre Lucie Lambert, invitée d’honneur de Vancouver, partager son expérience de graveure et d’éditrice de livres d’artistes. Dimanche matin, Catherine Van Coppenolle a aussi touché l’auditoire par sa lecture sensible de plusieurs des textes et poèmes tirés des œuvres de l’exposition.

Les créateurs de la région ont fait très bonne figure cette année, puisque le grand prix du jury a été décerné à Denise Pelletier de Kamouraska. La reliure et le coffret de son livre intitulé «Un livre en soie» ont été réalisés par Fernand Pelletier. Le prix du public est allé pour sa part à l’oeuvre interactive «Sur la route» créée par Lucie Bélanger de Sainte-Hélène qui s’est aussi méritée une mention du jury.

Le dévoilement du livre d’artiste «Littoral», résultat d’un concours organisé par Hétéroclite et le Camp littéraire Félix, a été l’occasion de souligner le talent de 11 photographes et auteurs. André-Jacques Bélanger, l’un des photographes, est l’heureux gagnant du magnifique coffret réalisé par Fernand Pelletier.

Bonne nouvelle : la prochaine édition de la biennale de Livres d’artistes au Portage aura lieu en 2022, toujours durant les Journées de la culture.