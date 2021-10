Le Musée du Bas-Saint-Laurent accueille l’exposition «Les ouvrages et les heures» de Monique Régimbald-Zeiber

Le Musée du Bas-Saint-Laurent présentera l’exposition «Les ouvrages et les heures» de l’artiste Monique Régimbald-Zeiber du 8 octobre 2021 au 30 janvier 2022. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 8 octobre de 17 h à 19 h en présence de l’artiste.

Mise sur pied par la commissaire Anne-Marie St-Jean Aubre, cette exposition rétrospective met en valeur l’œuvre de l’artiste Monique Régimbald-Zeiber sur une période de plus 35 ans. Elle est produite et mise en circulation par le Musée d’art de Joliette, grâce au soutien de la Fondation du Musée d’art de Joliette.

Combinant peinture et littérature, son travail multiplie les références au corps, à l’intimité et à la réalité des femmes, à travers leurs mots et leur langage au propre comme au figuré.

Monique Régimbald-Zeiber s’est intéressée très tôt à l’écriture et au politique dans l’art. Elle a, depuis une vingtaine d’années, développé une démarche qui interroge la construction du regard et de l’histoire, en particulier celle des femmes.

Professeure à l’École des arts visuels et médiatique de l’UQAM durant vingt ans, Monique Régimbald-Zeiber a eu un impact certain sur la formation des artistes contemporains québécois d’aujourd’hui.

Puisque le nombre d’invités est limité à 25 personnes, les réservations sont requises. Pour réserver : 418-862-7547 poste 1000 ou [email protected]