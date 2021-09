Trente ans de Bouffée et un lancement d’album

Le groupe musical Poirier Orkestra profite des 30 ans d’existence de la ressource en santé mentale la Bouffée d’Air du KRTB pour lancer son album intitulé «Même si» au 8e et désormais incontournable Show de la Bouffée dans la grange située au 9, rue du Domaine à Rivière-du-Loup, le samedi 9 octobre.

La formation «loupegrivoise» et engagée au son folk-reggae teintée d’afro beat et de jazz est portée par la voix et la guitare de Sylvain Poirier, Joseph Wadjiri aux percussions, Guillaume Pigeon à la contrebasse et Steve Bédard au saxophone. Ce sont tous des musiciens chevronnés qui offrent un son rassembleur et festif, où les mots sont à l’honneur dans une poésie qui se décline en cinq langues, et ce sans un mot d’anglais.

Ce spectacle spécial sera agrémenté par le passage de Mathieu Boucher du Rainbow Submarine et d’André «Dédé» Vander, ancien bassiste des Colocs et fondateur de Bass ma Boom Soundsystem.

Les billets sont disponibles auprès de la Bouffée d’Air au 418 867-8580, poste 1. Le samedi 9 octobre, les portes ouvriront à 19 h et le spectacle débutera à 20 h.

Rappelons que Sylvain Poirier avait lancé en 2011 l’album «Un rétroviseur pour ange ou démon».