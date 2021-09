L'École secondaire de Rivière-du-Loup présente son nouveau programme Arts-Études

Après cinq ans, le parcours d’études Arts de la scène à l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL) se renouvèle et devient le programme Arts-études avec un tout nouveau logo. Ce dernier comprend maintenant quatre profils, soit le chant, la danse, la musique, ainsi que celui d’art dramatique, nouvellement ajouté.

Pour répondre à l’importante demande d’élèves souhaitant approfondir davantage leurs compétences en art dramatique, l’ESRDL a décidé d’ajouter ce profil au programme Arts-Études.

«Nos élèves comédiens sont sept matins sur neuf en art dramatique, mais je crois en la polyvalence de nos artistes. C’est pour ça que je veux leur faire toucher aussi au chant et à la danse. Un acteur qui a plusieurs cordes à son arc, c’est d’autant plus bien pour lui que pour sa carrière future, si c’est ce qu’il veut faire», a expliqué Julie Gamache, enseignante en art dramatique et responsable du programme Arts-Études.

Depuis juin dernier, l’ESRDL compte parmi les écoles reconnues par le ministère de l’Éducation du Québec qui offrent ce parcours d’études, visant l’enrichissement et la formation des élèves dans une discipline artistique, en vue d’une préparation aux études supérieures en arts. Dans le programme Arts-Études, ce sont plus de 130 élèves qui sont encadrés par 18 spécialistes et enseignants passionnés, chaque matin, de 9 h à 10 h 45. À l’exception du profil musique, les élèves des autres profils ont la chance de mettre à l’œuvre leurs différentes compétences en alternant, sur quelques matins, entre les autres spécialités qui leur sont offertes.

Le programme Arts-Études ne serait cependant pas figé pour toujours. La responsable du programme espère qu’il pourra se développer encore plus et que d’autres nouveautés s’y ajouteront au fil du temps. «J’ai tout le temps plein d’idées dans ma tête. Pour l’instant, c’est comme ça, mais c’est sûr et certain que dans ma tête ça bouillonne encore. Ça ne peut pas s’arrêter là, j’ai comme encore pleins de projets», a annoncé Julie Gamache.

«Nous sommes fiers que nos jeunes ayant une fibre artistique disposent de plus en plus de place pour s’exprimer au sein de notre école. Par l’intermédiaire du programme Arts-études, ils brillent et, du même coup, ils créent un lien d’appartenance fort avec leur école. Ainsi, nous mettons tout en place pour qu’ils vivent une expérience scolaire enrichissante et captivante», a complété Benjamin Paradis, directeur de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, dans un communiqué de presse.

«C’est vraiment le fun d’arriver à chaque matin et de pratiquer ce qu’on aime le plus faire. On vient réchauffer notre voix, on travaille des chansons et parfois on fait des créations. On est vraiment passionnés par ce que l’on fait et on a les meilleurs enseignants», a exprimé Angéline Dion, élève du profil chant dans le parcours Arts-Études.

Il sera possible de suivre les élèves du programme Arts-Études avec leur Projet Halloween, qui sera diffusé sur leur page Facebook dès le 29 octobre. Ces derniers espèrent également pouvoir enfin présenter sur scène, en mai, une nouvelle comédie musicale dont les détails seront connus sous peu.