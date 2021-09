Éric Gagné lance un premier extrait de son nouvel album

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Cacouna Éric Gagné a lancé le 27 septembre la chanson «M’entendez-vous», le premier extrait de son prochain album intitulé «Brise-glace». La sortie officielle du nouvel opus est prévue le 29 octobre en version numérique.

«L’album est enregistré depuis deux ans. C’était compliqué parce qu’on ne pouvait pas se voir en studio. Ç’a été long mais il y a un côté le fun. Le temps est devenu une manière d’améliorer les choses. Le dernier mastering a été fait il y a environ trois semaines. On a travaillé et on a amené le projet plus loin qu’on pensait», explique Éric Gagné. Des événements de lancement sont prévus à Rivière-du-Loup et à Québec. Il espère avoir l’occasion de faire des spectacles en 2022.

Le premier album complet signé Gagné «L’âme et l’écorce», a été lancé en octobre 2017. L’auteur-compositeur-interprète qualifie les dernières années de «plus belle ride musicale de sa vie». Il a fait paraitre en juin dernier un album entièrement instrumental intitulé «7183» inspiré d’un voyage en Californie, tout en mettant sur pied un projet de spectacle à mi-chemin entre la musique et le conte, le «Rockonteur». Gagné l’a d’ailleurs présenté au Café culturel de la Pointe de Rivière-du-Loup cet été.

La chanson «Comme un phare» d’Éric Gagné s’est démarquée en janvier 2018, se classant en haut du palmarès francophone de la radio satellite Sirius XM.