À la découverte de Dégelis, son histoire et son patrimoine

Différents organismes culturels de la Ville de Dégelis s’associent pour présenter une activité virtuelle, originale, unique et gratuite dans le cadre de la 25e édition des Journées de la culture.

À travers un quiz amusant, convivial et éducatif, cette activité se veut une occasion de redécouvrir la Ville de Dégelis sous un autre angle. C’est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur son histoire et son patrimoine par l’entremise de capsules «Savais-tu que».

«En 2021, les Journées de la culture célèbrent leurs 25 ans. Cet anniversaire nous incite à faire un voyage dans le temps. À toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement: Elle incarne une manière d’habiter le temps. Hier, aujourd’hui ou demain, c’est par la culture que nous voyageons!»

Le quiz sera disponible en ligne www.degelis.ca et sur la page Facebook de la Ville de Dégelis du 24 au 26 septembre.

Parmi tous ceux qui auront participé à cette activité virtuelle, un tirage au sort aura lieu dans la semaine du 27 septembre et les gagnants seront dévoilés sur la page Facebook de la Ville de Dégelis. Les prix offerts par les partenaires culturels de cette activité sont : des billets gratuits pour assister à des spectacles présentés par Les 4 Scènes du Témiscouata et Le Tremplin de Dégelis, des accès gratuits au Cinéma Dégelis, des livres d’auteurs québécois offerts par la bibliothèque municipale de Dégelis et des certificats cadeaux pour le prochain Salon des artistes et artisans du Témiscouata.

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture sont au cœur d’une grande fête populaire se déroulant d’un bout à l’autre du Québec : les Journées de la culture.