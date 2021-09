La Grande fournée culturelle à Lejeune

Développement St-Godard invite la population les 25 et 26 septembre pour un rendez-vous nature et culture à la Halte Lacustre du Grand lac Squatec à Lejeune. Le collectif d’artistes et artisans du JAL (Saint-Juste-du-Lac, Auclair, Lejeune) offrira différentes activités culturelles autour du four à pain traditionnel et accueillera artistes et artisans qui partageront leur savoir-faire.

Il y aura musique, animations, masques, marionnettes, sculpture, chansons et spectacles. Les participants pourront rencontrer le sculpteur Roger Langevin, l’auteur-interprète-musicien Serge Arsenault, le muraliste Gilles Dubé, l’artisan Vincent Soulière, la marionnettiste Mireille Perrier, le groupe Les Mains Louches et des musiciens, artisans et artistes locaux.

Le tout débutera le samedi 25 septembre à 14 h avec le sculpteur Roger Langevin, qui propose une activité de création de textes, dessins et initiation à la sculpture à partir d'un processus de création. L’activité est offerte à tous et adaptée aux jeunes. Le duo formé de Serge Arsenault, musicien et chanteur et de Roger Langevin présentera le processus de création de l’album L’Autre, sorti en janvier 2021.

Une fournée de pizza aura lieu de 16 h 30 à 18 h 30. Le duo Les Mains Louches sera en spectacle à 17 h. Inspiré des plus grands classiques de la chanson, il fera voyager les spectateurs à travers le monde avec des mélodies intemporelles. La voix chaude de Marianne Le Gendre accompagne les guitares jazz et manouches de Martin Morais. De Piaf aux Colocs, en passant par les Beatles ou Sting, c’est avec une fougue énergique que le duo fait danser les mélomanes en revisitant des chansons gypsy d’une manière bien originale. Un théâtre d’ombres participatif suivra à 19 h.

Le dimanche 26 septembre, l’événement débutera à 13 h. Le collectif d’artistes et artisans du JAL invite la population à clore la saison de la Grande fournée culturelle dans le cadre des Journées de la culture 2021. L’artiste Gilles Dubé présentera sa fresque et des décors de scène, l’artisant Vincent Soulière démontrera comment se fabrique et se chauffe un four à pain traditionnel en argile et la marionnettiste Mireille Perrier animera des ateliers de création de marionnettes. Des musiciens locaux agrémenteront la journée.