Joseph Edgar en spectacle à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète acadien Joseph Edgar sera en spectacle le 25 septembre à 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Il présentera les chansons de ses deux plus récents mini-albums intitulés «Peut-être un rêve».

Pendant la pandémie de COVID-19, il a composé un premier EP de cinq titres, influencé par les thèmes d’actualités et inspiré par ses rêves. «Le processus créatif est venu par surprise. Pendant trois mois, je ne regardais même plus ma guitare. J’étais tannée de tourner en rond et j’ai repris ma guitare. Ç’a ouvert une valve et plein de chansons sortaient», explique Joseph Edgar.

Il a alors appelé ses amis musiciens et est entré en studio pour enregistrer ce projet. Récemment, il a mis sur vinyle une complication de ses deux mini-albums. Au printemps 2021, il a composé «Peut-être un rêve II», un autre opus créé avec ses acolytes Jocelyn Gagné, Sunny Duval, Jonathan Lafrance et Jeanne Buisson-Latulippe, avec la collaboration de Ryan Battistuzzi. Alex Pépin et Benoit Bouchard.

Joseph Edgar montera sur la scène du Centre culturel Berger avec cinq musiciens. Il interprètera non seulement les chansons de ses plus récents albums, mais aussi ses plus grands succès, dont «Espionne Russe». «Je me suis donné la permission de jouer avec la forme de cette chanson pour la première fois. Je l’attaque au piano, ça donne une autre couleur à cette pièce», ajoute Joseph Edgar.

Le spectacle sera présenté en version intime avec la formule Cabaret espace scène, sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins. Cette disposition recrée l’atmosphère de la série Cabaret des mauvaises habitudes, qui était auparavant présentée à la Maison de la culture. Les spectateurs devront entrer par la porte située près du quai de chargement du Centre culturel Berger.