Le Camp littéraire Félix dévoile sa programmation virtuelle de l’automne 2021

La programmation du Camp littéraire Félix (CLF) prend son envol cet automne avec de nouveaux ateliers virtuels offerts par des écrivains et écrivaines professionnels. Cette saison, l’équipe du Camp invite toute personne qui désire développer ou perfectionner son écriture à se joindre aux classes virtuelles de Paul Kawczak, François Lavallée, Blaise Ndala et Hector Ruiz.

Les formations de Sylvie Drapeau, Jennifer Tremblay, Robert Lalonde sont déjà complètes. Un atelier gratuit d’écriture en ligne sera également donné par Jennifer Tremblay le 25 septembre prochain dans le cadre des Journées de la culture. Écrire sous le coup de l’automne avec Jennifer Tremblay est décrit par l’écrivaine comme un court atelier d’écriture pour réchauffer l’imagination. Une activité tout indiquée pour acquérir des outils qui visent à stimuler l’imaginaire et pour découvrir le Camp.

Les personnes qui souhaitent suivre une formation virtuelle ou une classe de maître au Camp littéraire Félix trouveront toutes les informations sur le site camplitterairefelix.com. Au printemps dernier, le CLF a été mandaté par l’Organisation internationale de la francophonie pour former le comité Québec-Canada du Prix des cinq continents de la francophonie.

PROGRAMMATION VIRTUELLE

L’atelier «Écrire sous le coup de l’automne» avec Jennifer Tremblay aura lieu le 25 septembre dans le cadre des Journées de la culture. Hector Ruiz donnera l’atelier de poésie «La voix du dehors» en trois rencontres les 3, 10 et 17 octobre. Paul Kawczak offrira aussi un atelier en trois rencontres intitulé «Plus que du roman d’aventure !» les 6, 13 et 20 octobre. L’atelier de conte «Une histoire de bouche à oreille» sera présenté par François Lavallée les 9, 16, 23 et 30 novembre ainsi que le 14 décembre à 19 h.

L’atelier de narration «Le style et les personnages» de Blaise Ndala est prévu le 20 novembre en visioconférence.