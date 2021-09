Intersections: rencontres citoyennes de cinéma féministe au Bas-Saint-Laurent

Du 24 septembre au 3 octobre, un nouvel événement culturel destiné au grand public coordonné par le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) et des citoyennes de la région verra le jour.

Mises au monde par la volonté de créer des occasions d’échanges via le cinéma sur différentes réalités vécues par des femmes ici et ailleurs dans le monde, les Rencontres de cinéma offriront à la population huit occasions de visionner courts et long-métrages très diversifiés et réalisés majoritairement par des femmes et ce, en présence des réalisatrices.

Cette inspiration est venue au CIBLES d’un festival similaire organisé par des femmes engagées en Haïti, le festival O’Feminen. Les deux événements se tiendront donc simultanément à Cap Haïtien et au Bas-Saint-Laurent. Une création artistique conjointe entre les femmes du Québec et les femmes d’Haïti (via Zoom) sera d'ailleurs dévoilée au public sous forme d’un court-métrage réalisé par la cinéaste Iléana Gutnik de Trois-Pistoles lors de chacune des représentations ayant cours du 24 septembre au 3 octobre à Rimouski, Le Bic, Trois-Pistoles et Saint-Mathieu-de-Rioux.

«Intersections, ce sont des lieux de rencontres pour décloisonner nos préoccupations et revendications, pour échanger sur la diversité de nos expériences vécues et pour prendre conscience que nos vies sont façonnées par l’intersection de plusieurs dynamiques. Nos expériences comme êtres humains et comme femmes ne sont pas uniformes et nous souhaitons nous rencontrer à travers le cinéma pour apprendre les uns des autres, transformer positivement notre société et éradiquer peu à peu les différentes formes d'oppression que vivent particulièrement les femmes ici comme ailleurs», explique Sarah Charland-Faucher, coordonnatrice du CIBLES et instigatrice des rencontres.

Le lancement de la programmation aura lieu le vendredi 24 septembre à 19 h 30 à la Coopérative Paradis à Rimouski et présentera quatre courts-métrages ainsi que des prestations artistiques du rappeur auteur-compositeur-interprète d’origine haïtienne El Yuc, de l’Ensemble Isabelle Charlot et de plusieurs slameuses et poètes de la région.

Les évènements sont majoritairement gratuits mais demandent une réservation. Le passeport vaccinal sera demandé pour chaque événement à l’exception de la projection en plein-air du vendredi 1er octobre à Rimouski. La programmation complète et les liens pour réservation sont disponibles au www.cibles.org/rencontres.