Les Livres d’artistes sont de retour à Notre-Dame-du-Portage

La biennale de Livres d’artistes au Portage est en pleine préparation pour sa cinquième édition les 24, 25 et 26 septembre, à la salle Gilles-Moreau au 200, côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage.

Des traditionnelles aux plus éclatées, 42 œuvres d’artistes d’un peu partout au Québec, de Vancouver et de Rome fascineront par leur poésie, leur ingéniosité et leur facture étonnante. Une visite à Notre-Dame-du-Portage s’impose durant les Journées de la culture pour les découvrir.

Cette année, Lucie Lambert de Vancouver sera l’invitée d’honneur de l’événement. Graveur et éditrice de livres d’artistes depuis 1976, cette créatrice renommée expose ses œuvres dans de nombreux lieux, tant en Europe qu’en Amérique. Lucie Lambert présentera une causerie le 25 septembre, à 13 h 30, où l’on pourra faire sa connaissance et se familiariser avec son œuvre.

Lecture de textes, rencontre avec les artistes, vente d’œuvres et initiation aux techniques de la reliure, sont aussi au programme des trois jours. À ne pas manquer, le vernissage de l’événement le 24 septembre, à 17 h. On y dévoilera le livre d’artiste Littoral, qui réunit les photos et les textes primés dans le cadre d’un concours organisé par Hétéroclite et le Camp littéraire Félix.

Pour avoir un avant-goût des œuvres qui seront présentées à la biennale et trouver l’horaire complet des activités, on visite le site Web livresdartistesauportage.com

Dans l’intérêt de tous, les mesures sanitaires seront en vigueur tout au cours de l’événement : passeport sanitaire, port du masque et respect de la distance entre les visiteurs.