Le spectacle Time it was de retour à Pohénégamook

Le comité culturel local et la Ville de Pohénégamook, en collaboration avec Les 4 Scènes, accueilleront le samedi 2 octobre à 20 h le spectacle Time it was au Centre culturel Léopold-Plante.

Ce spectacle rend hommage à de grands noms de la chanson, soient Simon & Garfunkel en première partie et Cat Stevens en deuxième partie. Le groupe s’est déjà produit à Pohénégamook en 2018 et il avait connu un grand succès auprès des spectateurs. Il revient avec ses classiques de l’époque du «Peace and love», accompagnés cette fois par deux choristes.

Les billets sont en vente sur la billetterie en ligne des 4 Scènes. Il est également possible de s’en procurer en téléphonant au 418 853-2332 poste 4686. Un transport par autobus à partir de Dégelis est organisé afin de faciliter l’accès à cet événement à un plus grand nombre de personnes. Pour plus d’informations, la population est invitée à visiter le site Internet les4scenes.com. Time it was exprime la passion de cinq musiciens chevronnés qui s’unissent pour partager avec le public leur attachement à leurs racines musicales.