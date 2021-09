La première finale des Jeux du Québec de 1971 dans la lentille de Gabor Szilasi

Depuis le mercredi 1er septembre, une toute nouvelle exposition de photos extérieure a été installée au parc du Campus-et-de-la-Cité à Rivière-du-Loup. Elle souligne les premiers Jeux du Québec de 1971.

Composée de 10 panneaux, cette exposition illustre à la fois les premiers Jeux du Québec, mais aussi le travail de l’artiste Gabor Szilasi, figure majeure de la photographie au Québec.

M. Szilasi a immortalisé la Finale de 1971 à travers une centaine de photographies. Réalisés à la demande de l’Office du film du Québec, où il occupe alors le poste de photographe, les clichés documentent les Jeux de manière remarquable et avec une grande sensibilité.

Captées en noir et blanc, les photographies présentées permettent de saisir toute l’importance de ces Jeux pour les jeunes qui y ont participé. On y reconnaît aussi en arrière-plan les différents endroits de la ville où se sont déroulées les épreuves sportives.

Cette exposition est une collaboration entre le Musée du Bas-Saint-Laurent, la Ville de Rivière-du-Loup et la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022. Ce projet est soutenu par l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Rivière-du-Loup et le ministère de la Culture et des Communications. L’exposition sera présentée jusqu’à l’été 2022.