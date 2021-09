Richard Bard présente sa candidature à la mairie de Dégelis

Le conseiller municipal à la Ville de Dégelis Richard Bard a annoncé le 1er septembre qu’il présentera sa candidature pour le poste de maire lors des élections municipales qui auront lieu en novembre prochain.

M. Bard a réalisé deux mandats comme conseiller municipal. Il souligne qu’il connaît les enjeux et les défis à prioriser pour les quatre prochaines années. «Le développement de ma ville me tient à cœur. J’ai l’intention d’appuyer la Corporation de développement économique de Dégelis dans ses démarches afin d’augmenter le nombre d’emplois disponibles et de qualité dans la municipalité», a-t-il commenté par voir de communiqué de presse.

L’aspirant maire veut également faire la promotion des sites touristiques de Dégelis et favoriser la création d’activités permettant aux citoyens et aux touristes de séjourner dans la municipalité. Richard Bard s’engage à appuyer les organismes oeuvrant dans le milieu culturel pour offrir à la population des activités variées tout au long de l’année. Il veut aussi travailler avec les organismes communautaires afin d’offrir aux familles, aux ainés et à toute la population des activités leur permettant de socialiser et de se rencontrer. Le candidat au poste de maire à Dégelis souligne qu’il ne faut pas oublier les bénévoles de la communauté. Il souhaite valoriser cette occupation et inviter la population à se joindre à la relève.