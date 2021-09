Être avalé : installation poétique extérieure dans la MRC des Basques

Depuis la semaine dernière, l’exposition de l’artiste de Sainte-Françoise Bobby Valérie intitulée «être avalé (se poser entre 2 vallons)» se déploiera sur les poteaux électriques de quatre municipalités de la MRC des Basques au cours de la prochaine année.

Cette installation présente les poèmes de sept artistes : Laura Babin, Wina Forget, Myriam de Gaspé, Clara Lagacé, Élisabeth Li-Dupuis et Pénélope Mallard ainsi que la fondatrice du projet : Bobby Valérie.

Une exposition de photographies et d’illustrations de la même artiste au concept similaire avait été présentée l’an dernier dans la MRC des Basques. Les cadres de cette installation précédente étaient encore visibles. Bobby Valérie a de les réutiliser pour piquer la curiosité des gens, cette fois par l’intermédiaire d’un parcours poétique visuel.

Les poèmes évoquent à la fois la vivacité des lieux, la grandeur des paysages et l’abondance de la vie rurale. Ils font réfléchir sur les relations entre le territoire et les individus.

«C’est vraiment dommage qu’on n’utilise pas plus les poteaux électriques, ce n’est pas la partie la plus belle de nos villes et ça permet d’y mettre un peu de vie […] C’est très ludique comme installation et ça permet d’évoquer la beauté de notre territoire», explique-t-elle.

Les poteaux dans les municipalités choisies sont situés à des endroits passants, près des trottoirs. L’artiste souhaite avant tout que son exposition soit vue et consommée par les gens de la communauté.

Grâce à l’Entente de développement culturel de la MRC des Basques, l’installation se trouvera sur les poteaux électriques de la Ville de Trois-Pistoles et des villages de Sainte-Françoise, Saint-Clément et Saint-Mathieu-de-Rioux.