Rivière-du-Loup en spectacles présente sa nouvelle programmation automnale

Rivière-du-Loup en spectacles a dévoilé ce 23 aout les 30 prochains spectacles qui seront présentés du 11 septembre au 18 décembre au Centre culturel Berger. La nouvelle programmation propose aux spectateurs de faire de nombreuses découvertes, tant en humour qu’en chanson, en danse et en théâtre.

«En humour, ce sont de jeunes humoristes qui sont pas mal à l’avant de la scène et qui sont très en vedette. C’est plus flamboyant, mais ça reste pas mal de la découverte pour les gens du public», explique le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel. Les humoristes Alexandre Barrette, Arnaud Soly, Anne-Élizabeth Bossé, Sam Breton, Louis T, Billy Tellier, Mélanie Couture, Cathy Gauthier et Didier Lambert font partie de la programmation automnale.

En chanson, le public pourra voir sur la scène du Centre culturel Berger le groupe Les 2Frères, BEYRIES, Évelyne Brochu, Roch Voisine, Émile Proulx-Cloutier, Salebarbes (composé des frères Painchaud et de Jean-François Breau), Damien Robitaille avec son spectacle de Noël et Dumas.

Le spectacle «Belles bêtes» de Mars elle danse, créé par la chorégraphe pisoloise Soraïda Caron sera présenté le 23 septembre au Centre culturel Berger. Le duo gagnant de l’émission Révolution, diffusée sur les ondes de TVA, Janie & Marcio, viendront présenter son spectacle «Syntonie».

Pour la catégorie musique, l’humoriste et clarinettiste Christopher Hall sera accompagné d’un quatuor à cordes. Le trio instrumental Misc plongera les mélomanes dans son univers jazz aux accents pop, rock et électro. Les enfants ne seront pas en reste, avec Arthur l’aventurier et son spectacle «Au bout du monde en Australie» et Nicolas Noël avec son spectacle «Les livres des enfants du monde». La troupe Cirque Alfonse, formée de la famille Carabinier-Lépine offrira «Animal, Histoire de ferme», un spectacle pour toute la famille avec de la musique en direct sur scène.

Les prestations en formule cabaret, sur la scène du Centre culturel Berger reviennent cette saison avec les auteurs-compositeurs-interprètes Joseph Edgar, originaire du Nouveau-Brunswick et Gab Bouchard, qui présentera son tout premier spectacle. «On s’ennuie beaucoup des Shows du garage, mais en chanson on fera la formule cabaret avec l’entrée alternative par le quai de chargement», explique Frédéric Roussel. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles espère regagner la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture en janvier prochain, après les travaux, pour reprendre la formule cabaret intime.

En nouveauté cette année, les soirées des Grands Explorateurs seront remplacées par les Destidocs. Des documentaires seront présentés par les cinéastes conférenciers. Le premier présentera Copenhague comme première destination.

Entre 625 à 650 personnes pourront être accueillies dans la salle, en comptant le parterre et le balcon, avec le passeport sanitaire du gouvernement du Québec qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Cette nouvelle mesure permettra d’éviter les changements de normes sanitaires à respecter dans la salle.

Toutes les informations sur les dates de spectacles, les heures et la programmation sont disponibles dès maintenant sur le site web rdlenspectacles.com, à la billetterie du Centre culturel Berger ou par téléphone au 418-867-6666.