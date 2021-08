L’Harmonie de Rivière-du-Loup reprend ses activités

L’Harmonie de Rivière-du-Loup annonce la reprise de ses activités pour la session d’automne 2021 dès le lundi 30 aout à 19h, au 70 rue Frontenac à Rivière-du-Loup. Les mesures sanitaires seront en vigueur afin d’assurer la sécurité de tous les musiciens.

De plus, l’Harmonie tiendra une répétition publique extérieure ouverte à tous le samedi 25 septembre à 14h dans son stationnement. L’événement sera remis au lendemain si les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Il sera possible de faire l’emprunt d’instruments de musique sans frais pour tous ceux qui n’en possèdent pas et de recevoir les partitions à l’avance.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter l’Harmonie de Rivière-du-Loup par téléphone au 418-867-2501, par courriel via [email protected] ou sur Messenger via sa page Facebook.