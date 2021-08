Exposition Entre espace à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière est fier d’inviter les gens au vernissage de l’exposition «Entre espace» de Joanne Brouard. Il est prévu pour le mercredi 8 septembre de 17 h à 19 h à la Mosaïque Bibliothèque, dans le respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique.

Artiste de Magog diplômée du Cégep de Rivière-du-Loup, Joanne Brouard présentera ses explorations actuelles lors d’Entre espace. Ses encres sur papier se trouvent à l’orée du monde figuratif. À dominance terre de Sienne et indigo, ses dessins sont une belle fenêtre sur le jeu dans la créativité. Leurs formes et leurs couleurs simples sont issues d’une réflexion et d’une technique d’exploration que l’artiste évoquera lors du vernissage.

Il faut prendre note que l’exposition se terminera le 3 novembre 2021. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi. Avec la situation souvent changeante, il est conseillé de consulter la page Facebook ou d’appeler à la réception de la Ville de La Pocatière avant de se présenter sur place.

Pour ne rien manquer des activités, il est possible d’aimer la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière.