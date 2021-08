Le Blaze Velluto Collection en formule extérieure à Trois-Pistoles

Le diffuseur L’œil de la tempête présente le samedi 21 aout un grand événement gratuit dans la rue Vézina de Trois-Pistoles, devant la salle de spectacle la Forge à Bérubé. Dès 17h, familles et mélomanes sont conviés à un rassemblement pré-spectacle des plus festifs, animé par le DJ bas-laurentien DJérôme. Le groupe The Blaze Velluto Collection offrira ensuite un spectacle rythmé au centre-ville à 20h.

Repas et breuvages seront disponibles sur place : la réputée Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles tiendra un BBQ pour combler tous les appétits, alors que le service de bar sera assuré par L’oeil de la tempête, qui sortira pour l’occasion son tout nouveau bar-roulotte. Dès 20h, place au spectacle, alors que The Blaze Velluto Collection transformera cette soirée en un événement musical décidément rythmé, où se mêleront rock solaire, folk nostalgique et mélodies country. En raison de la situation liée à la COVID-19, le public doit réserver ses places à l’avance en ligne au lepointdevente.com/billets/loeildelatempete

Blaze Velluto, c’est ce troubadour des intempéries du cœur, paré de velours marine et bourgogne et qui, sur scène, est appuyé de cinq acolytes talentueux. Ensemble, ils offrent des mélodies qui donnent envie de taper du pied et des mains en chœur. Avec ses musiciens, Blaze Velluto s’est bien entouré, sa musique sonne aussi nostalgique, rock et joyeusement kitsch. Une musique intemporelle avec une belle énergie, qui ressemble à un savant mélange entre Arcade Fire, les Rolling Stones et The Kinks, version Limoilou.

La Forge à Bérubé ne possède pas de stationnement. Pour éviter un encombrement des rues, le public est invité à covoiturer et à se stationner dans le grand stationnement à côté de l'église ou bien dans celui de l'aréna, qui se trouvent tous les deux à quatre minutes de marche. En cas de pluie, le rassemblement pré-sectacle sera annulé, mais le spectacle musical sera déplacé à l'intérieur de la Forge à Bérubé.