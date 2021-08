Le Rendez-vous des Grandes Gueules souligne son 25e anniversaire

Le festival de contes et de récits de la francophonie le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles célèbrera cette année son 25e anniversaire. Pour l’occasion, son équipe prépare un événement festif et coloré, du 2 au 10 octobre. La programmation complète sera dévoilée officiellement le 31 aout.

Un incontournable dans la région depuis ses débuts, le Rendez-vous des Grandes Gueules rassemble des artistes de la parole venant du Québec et d’ailleurs dans le décor enchanteur du Bas-Saint-Laurent. Le Rendez-vous, c’est plus de quarante spectacles déclinés en deux volets : la programmation de Trois-Pistoles, dont les spectacles prennent place dans la mythique Forge à Bérubé et dans les lieux extérieurs de la ville, ainsi que les Rendez-vous s’épivarde, où conteurs et conteuses déploient leurs imaginaires aux quatre coins de la région. Le festival, ce sont aussi des formations, des ateliers de création de récits de vie, de contes, de poésie, une projection, plusieurs conférences, un lancement de livre, des randonnées, des rencontres et différentes animations. De plus, le traditionnel Café des conteurs, désormais appelé Café des Grandes Gueules, fera un retour en force cette année.

L’équipe du Rendez-vous souhaite encore une fois cette année donner écho à des voix qui ne sont pas toujours entendues dans l’univers du conte. Souligner la diversité des arts de la parole, c’est aussi donner une place nécessaire aux artistes des communautés autochtones, dont les cultures sont traversées par les récits. Le public pourra assister à deux soirées de contes et de récits autour d’un feu de camp, ou boire un thé dans la Tente aux murmures, un espace monté en bordure du fleuve qui accueillera ateliers et cafés de la parole dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Cette année, le Rendez-vous des Grandes Gueules s’étirera sur neuf jours, incluant deux fins de semaine complètes. Quant au tant attendu Concours de la plus grande menterie, il prendra cette année la forme d’un palmarès des meilleurs menteurs et menteuses de l’histoire du festival. Il est possible de suivre les activités du Rendez-vous des Grandes Gueules sur le site Web compagnonspatrimoine.com.