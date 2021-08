Le festival Le Jeune Archet est de retour à Lejeune

Le festival de musique et des arts traditionnels Le Jeune Archet est de retour pour une 10e édition les 20, 21, 22 août prochains à Lejeune.

Présenté au tout nouveau site festivalier de la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec de Lejeune, Le Jeune Archet invite la population à un événement Nature et Culture. Contes, marionnettes, démonstrations, musique, cuisson au four à pain traditionnel dans une ambiance festive, familiale et conviviale seront au rendez-vous.

Voici un avant-goût d’activités de la fin de semaine :

Le vendredi 20 août, la soirée débutera avec un 5 à 7 musical avec Véronique Brisebois. La soirée se conclura avec un spectacle de La Grande Visite vers 22 h, qui sera suivi d’un jam musical. Les gens sont invités à apporter leurs instruments.

Le samedi 21 août, de 13 h à 17 h, Sweet Mama Grass (Laurence Thibault) animera une session de vannerie. La journée se terminera avec le spectacle Les Myriades du groupe Mélisande Électrotrad à 22 h.

Le dimanche 22 août, les citoyens sont invités à participer à un brunch musical de 11 h à 13 h. Le festival se clôturera vers 16 h avec le trio Zigue.

Pour la programmation complète du festival, il faut se rendre sur la page Facebook : Le Jeune Archet.