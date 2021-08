Bilan positif pour les Mercredis Shows de Rivière-du-Loup

L’édition 2021 des Mercredis Shows se terminait le 11 aout avec la porte-parole du Réseau d'été du ROSEQ, Laurence Jalbert. La soirée s’est déroulée à l’intérieur au Centre culturel Berger en raison du mauvais temps. Avec les nouvelles règles de distanciation en vigueur, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles pouvait accueillir près de 450 personnes dans la salle Alphonse-Desjardins qui attendaient la grande chanteuse accompagnée de son guitariste.

Cette dernière soirée a marqué avec brio la fin de la série estivale de spectacles qui s’étendait du 14 juillet au 11 aout. Au total, 950 personnes ont participé à cette série de cinq spectacles de musique traditionnelle, rock, hip-hop, jazz fusion et chanson populaire. Rivière-du-Loup en spectacles a présenté deux spectacles à l’extérieur, au parc du Campus-et-de-la-Cité et trois spectacles à l’intérieur, au Centre culturel Berger. L’organisation se dit «extrêmement contente» de ce bilan fort positif et espère que tous les spectateurs ont apprécié cette édition offerte spécialement cette année à contribution volontaire.

La nouvelle programmation pour l’automne 2021 sera dévoilée par Rivière-du-Loup en spectacles le lundi 23 aout prochain.