Paul Talbot à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Le samedi 14 aout à 19h30, le pianiste Paul Talbot, bien connu dans la région, accueillera les mélomanes pour une soirée tout en musique.

Originaire de L’Isle-Verte, Paul Talbot a enseigné la musique pendant plus de 60 ans. Retraité actif, il vit entièrement sa passion pour le piano et la met à profit pour aider des familles dominicaines et haïtiennes. Ses qualités incontestables au clavier et l’étendue de son répertoire ne manqueront pas de réjouir le public.

Compte tenu des conditions actuelles, les places sont limitées. Les personnes intéressées doivent réserver leurs billets auprès de Trycia Goulet-Pelletier au 581-648-8829.