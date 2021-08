Spectacles de Vents de paroles à Trois-Pistoles

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles annoncent le retour de des spectacles Vents de paroles. Ces prestations gratuites mettant les arts de la parole à l'honneur sont présentées tous les mercredis de juillet et d'aout, dès 19h.

Le 11 aout se déroulera une soirée de lectures avec Emmanuel Poinot, Laurence Hélie-Fontaine, Maude Leduc Préfontaire et Vianney Gallant à la Forge à Bérubé, en raison des prévisions météorologiques. Le 18 aout sera présenté le spectacle Fol ouvrage (Torcher des paillettes) d’Amélie Prévost et d’Elkahna Talbi (Queen Ka) à la Forge à Bérubé. Un cabaret de contes avec Élise Argouac'h, Jacques Hébert et Christine Pelletier aura lieu le 25 aout au parc de l’église de Trois-Pistoles.

Les performances seront suivies par le traditionnel micro-ouvert. Les spectateurs sont invités à apporter une couverture ou une chaise. En cas de pluie, les événements seront déplacés à la Forge à Bérubé. Les Vents de paroles de cette année sont précédés des 5 à 7 du Périscope des Basques en lien avec les déterminants sociaux de la santé mentale. Les Vents de paroles sont réalisés dans le cadre des Vents gourmands 2021.