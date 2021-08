Lancement du livre Trois siècles en soixante-dix ans à La Pocatière

Les Éditions GML sont heureuses de lancer, le 22 aout prochain, un ouvrage de Monsieur Simon-Pierre Pelletier, vicaire général du diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière. L’évènement se déroulera à la Cathédrale Sainte-Anne située au 203, 4e avenue, vers 14 h.

Originaire de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, monsieur Pelletier a été ordonné prêtre le 12 juin 1976. Il a été nommé vicaire général du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 2013.

Dans ce livre, M. Pelletier offre une biographie teintée de fraîcheur et d’une grande sincérité. Tout au long de sa vie, il a été un témoin attentif de l’histoire du Québec et toujours à l’affût des nombreuses avancées politiques, technologiques et scientifiques ayant mené à la modernité qui caractérisent le Québec d’aujourd’hui.

Cet ouvrage relate donc la vie personnelle, familiale et professionnelle de l’auteur qui, à travers trois étapes si différentes l’une de l’autre, dont l’auteur évoque comme trois siècles distincts évoluant dans une société québécoise constamment tournée vers l’avenir. Une biographie unique et attachante parce que «tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu», (extrait du chant Que tes œuvres sont belles, cote A 219-1).