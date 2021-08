Carole-Anne Roussel et l’Ensemble Renouveau en concert à Rivière-du-Loup

L’Ensemble Renouveau retrouvera le public de Rivière-du-Loup afin de présenté son concert «Du cinéma à l’opéra» le 15 aout à la salle Prelco de l’École de musique Alain-Caron lors de deux représentations à 15h et à 19h30. La chanteuse soprano Carole-Anne Roussel souhaitait ainsi revenir offrir un concert de musique classique dans son patelin.

Depuis 2017, l’Ensemble Renouveau, formé de musiciens classiques prometteurs qui suivent pour la plupart des formations en Europe, offre des concerts dans les régions d’origine de ses différents musiciens. Pendant la pandémie, les artistes ont donc saisi l’occasion afin de concocter un programme qui plaira à tous les spectateurs, sans trop se prendre au sérieux. «On présente de la musique de l’opéra Turando de Puccini, qui a été condensée en une dizaine de minutes, on jouera autant des pièces d’Harry Potter, de Céline Dion, du Roi Lion, chaque personne peut y trouver son compte», explique Carole-Anne Roussel.

Cette dernière montera sur scène avec la soprano Evelyne Larochelle, le violoncelliste Simon Desbiens, la violoniste Jessy Dubé et le pianiste Bruce Gaulin, tous issus du Conservatoire de musique de Québec. Leur but est d’amener la musique classique dans leurs régions et de la démocratiser. «Nous sommes des amis de longue date et on s’apprécie tellement artistiquement que ces concerts sont le plus beau moment de l’année. On va jouer pour le public qu’on aime. Le concert est stimulant autant pour une personne qui connait la musique et pourra apprécier les détails des arrangements que pour un néophyte. On veut que tout le monde se sente accueilli.» La formation présentera également deux compositions de Simon Desbiens. Les billets sont en vente au https://lepointdevente.com/ensemblerenouveau.

Rappelons que Carole-Anne Roussel a remporté en juin la première place du prestigieux concours Prix d’Europe 2021, un exploit, puisqu’il y a 40 ans qu’un chanteur n’avait pas reçu cette récompense. Ce prix lui permettra de retourner en Belgique afin de poursuivre son développement à la Chapelle musicale Reine Élisabeth. Elle fait aussi partie de la distribution de la nouvelle production des Jeunesses Musicales Canada de l’opéra Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet pour la saison 2021-2022.