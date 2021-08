Afin de fêter à la fois le retour des petits rassemblements et l'octroi du financement du bateau l'Héritage 1, Mars elle danse présente Au quai on danse! Cet événement gratuit se déroulera sur le quai de Trois-Pistoles le jeudi 19 aout de 16 h au coucher du soleil.

Sur place, il y aura possibilité de se procurer des produits de La Boucherie du Centre-Ville en plus d'avoir accès à des boissons (avec et sans alcool) sur le bateau l’Héritage 1. Sous la musique du DJ Jérôme Forget, la population sera invitée à venir danser au bout du quai de Trois-Pistoles et plusieurs surprises seront offertes au courant de la soirée. À noter que le stationnement aménagé pour l'occasion sera le Parc de l'aventure basque.

Cet événement est rendu possible grâce à la Ville de Trois-Pistoles et Mars elle danse en partenariat avec la Compagnie de navigation des Basques et la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires.