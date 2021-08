Un premier contrat de disques pour Five Roses

Five Roses, le duo de musique country formé des artistes Jade-Savannah Godin originaire de Saint-Antonin et de Zachary Ouimet de Montréal a signé son tout premier contrat de disques avec MDM Recordings. La suite logique de démarches entreprises il y a plus d’un an, qui les a menés jusqu’à Nashville aux États-Unis pour enregistrer des chansons.

«Notre producteur à Nashville a parlé avec la maison de disques et nous nous sommes entendus. On est retourné en avril dernier à Nashville pour enregistrer trois autres chansons et on tournera un vidéoclip bientôt. On a travaillé vraiment fort pour en arriver là», explique Jade-Savannah Godin.

Elle et Zachary Ouimet, de Montréal, ont formé le duo Five Roses il y a environ cinq ans. «On ne pensait pas nécessairement que ça allait arriver, mais on gardait espoir, on avait confiance en notre potentiel. Pour signer un contrat de disques, ça prend non seulement du talent, mais aussi du talent et de la chance, c’est ce qui nous est arrivé», complète Jade-Savannah Godin. Les deux musiciens partageant une passion pour la musique country se sont rencontrés dans un «barbershop» de la région de Montréal où Jade-Savannah travaillait. Une session musicale plus tard et le duo était formé.

Ils visent maintenant le marché du Canada anglais et du Québec et ils ne se ferment aucune porte, souhaitant aussi faire leur place aux États-Unis. Five Roses avait lancé en aout 2018 un premier EP de cinq chansons. Selon la chanteuse de Saint-Antonin, le groupe a maintenant un tout nouveau son qu’elle a hâte de faire découvrir aux fans de country. Le premier extrait de Five Roses, «Might As Well Be Me», sous l’étiquette MDM Recordings, sortira sur les plateformes numériques le 27 aout prochain.

MDM Recordings est une maison de disques canadienne indépendante basée à Toronto qui est distribuée par Universal Music Canada. Cette étiquette compte aussi parmi ses protégés la chanteuse de musique country Jess Moskaluke, connue notamment pour sa chanson «Cheap Wine and Cigarettes» sortie en 2014 et certifiée platine.

» À lire aussi : Five Roses en studio à Nashville