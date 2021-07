«Viens que j’te raconte» : une cabine téléphonique pas comme les autres

Une cabine téléphonique pas comme les autres est installée au coeur du village de Saint-Joseph-de-Kamouraska. L’oeuvre est une réalisation de l’artiste Sophie Poulin de Courval qui souhaitait mettre en lumière l’histoire des gens de son village adoptif en y ajoutant une touche musicale issue également de son patrimoine.

La musicienne, reconnue pour ses nombreux projets musicaux et tournées de concerts à l’étranger, s’est plongée dans un univers sonore tout autre. Cette fois, la musique, les sons et les ambiances sonores agrémenteront des histoires qui ont marqué la vie du village de Saint-Joseph-de-Kamouraska.

Ce genre d’histoires se perpétuant par tradition orale, c’est pourquoi la musicienne a choisi comme lieu de diffusion une cabine téléphonique munie d’un faux téléphone alimenté par l’énergie solaire. Pour les entendre, il suffit de décrocher le combiné et d’appuyer sur l’un des cinq boutons. Chaque bouton diffusera une histoire différente sous forme de capsule.

«Chaque fois qu’il m’est possible, je propose aux joséphiens un projet artistique. À l’aube du centenaire du village, je souhaitais mettre en lumière le patrimoine culturel et faire ressortir l’histoire du village.»

Pour rendre les histoires plus vivantes, Sophie a choisi de laisser la parole à ceux qui les ont vécues auxquelles s’ajoute un narrateur. On entendra cinq histoires parfois dramatiques, parfois humoristiques mais combien touchantes comme: l’histoire de Ti-Coq, le plafond de l’église, la tragédie du pont couvent, un feu au garage et le cheval fou.

Mettre en valeur la richesse patrimoniale et historique par la musique et les mots étaient pour cette artiste inévitable. La modernité nous fait parfois oublier la beauté des vieilles chansons, et de la musique qui résonnaient dans les « chaumières ».

Ce projet a été rendu possible grâce au Programme de soutien pour les projets innovants pour le développement culturel et l’animation du milieu de la MRC de Kamouraska, la Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Bell, Agriscar, Caisse Centre-est-du-Kamouraska et l'École de musique Alain-Caron.

Rendez-vous devant l’église, au coeur du village de Saint-Joseph-de-Kamouraska tout l’été jusqu’à l’Action de grâces pour y décrocher le combiné du téléphone et vous plonger dans l’histoire de ce beau village!