La Bacaisse raconte le Bas-Saint-Laurent au Kamouraska

Plusieurs municipalités du Kamouraska seront animées cet été par des soirées de contes théâtraux organisés par le Théâtre de La Bacaisse. Du 25 juillet au 29 août, tous les dimanches soirs à 18 h 30, puis à 20 h 30, La Bacaisse invite la population à venir observer le coucher de soleil, sur le littoral de La Pocatière à Saint-André, et de profiter d’une expérience de conte théâtral dans un cadre enchanteur : devant un feu sur le bord du fleuve, sous le ciel étoilé.

La première de l’événement a eu lieu le 25 juillet à Saint-Denis. D’autres soirées sont prévues à Kamouraska le 1er aout, le 8 aout à La Pocatière, 15 aout à Rivière-Ouelle, 22 aout à Saint-André et le 29 aout à Saint-Germain. Les comédiens David Biron et Pascale Chiasson livreront les textes de Melissa Bouchard, directrice artistique du Théâtre de la Bacaisse, et de Vincent Massé-Gagné.

La Bacaisse raconte le Bas-Saint-Laurent est une initiative cultuelle numérique créée en 2020 impliquant huit auteurs et autrices de la grande région du Bas-Saint- Laurent, de Saint-Pacôme à Rimouski. Réelles ou fictives, huit histoires ont mis en lumière des villes et villages, des petites épopées et de grands personnages. Ces contes théâtraux ont été portés à l’écran avec la collaboration de MATV. Deux de ces contes seront présentés devant public en tournée cet été au Kamouraska. Si l’événement est gratuit, une contribution volontaire est suggérée afin de soutenir la culture locale.