Le groupe DoYo à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

La Cour de circuit de L’Isle-Verte vibrera aux airs entraînants du groupe DoYo, le vendredi 30 juillet à compter de 19 h 30. Le duo est formé du batteur Yoann Palacio et du guitariste Donald Charles Gagnon.

Yoann Palacio a joué avec plusieurs groupes en France, en Allemagne et en Belgique. Il a enregistré un album avec le trio rock NED3 et il joue aussi ses pièces en ligne. Il réside maintenant à L’Isle-Verte. Donald Charles Gagnon a vécu de sa musique à Montréal pendant 13 ans. Il a lancé son premier album solo en 1994. Quelques-unes de ses chansons ont connu des succès radio, dont «La Valse des Grands» et «Betelgeuse». En 2003, il effectue un retour aux sources en s’installant à Trois-Pistoles où il transmet maintenant sa passion de toujours par l’enseignement de la musique aux jeunes. Il aime partager son art avec le public. Les billets sont en vente au 581-648-8829.