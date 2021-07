Le groupe du bassiste Carl Mayotte en spectacle à Rivière-du-Loup

Sacré Révélation Radio-Canada en jazz 2020-2021, le bassiste originaire de Québec Carl Mayotte sera en spectacle au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup le mercredi 4 aout à 19 h. Son groupe de cinq musiciens a été retenu pour participer à la tournée du Réseau d’organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ) pour la saison estivale.

«Nous sommes vraiment privilégiés de faire ça cet été, on finit le 4 aout à Rivière-du-Loup», explique le bassiste et compositeur Carl Mayotte. Il souhaite démocratiser la musique jazz fusion en partageant ses créations avec le public. «On communique entre nous, il y a des échanges. On veut que les gens aient du fun en écoutant cela. Il y a plein de choses qui se passent et on peut raconter une histoire avec la musique instrumentale, on n’a pas nécessairement besoin de paroles», ajoute le musicien. Chacun des spectacles est unique puisqu’un important rôle est donné à l’improvisation et aux solos.

Pop de Ville Vol.1 by Carl Mayotte

Son passage dans le milieu scolaire (il détient un baccalauréat en interprétation jazz de l’Université Laval et une maitrise à la faculté de jazz de l’Université McGill) lui ont permis de rencontrer les musiciens qui forment maintenant son groupe. ««Sans mes musiciens, je ne serais pas là. On joue de la musique ensemble depuis qu’on a 16-17 ans. Je connais leurs forces et leurs faiblesses, je suis inspiré par les gens qui m’entourent et je compose pour eux, en fonction de leur manière de jouer de leur instrument», explique Carl Mayotte.

Le musicien ajoute que le bassiste de renom Alain Caron, originaire de Saint-Éloi, est une énorme inspiration pour lui. Au début du mois de juillet, Carl Mayotte a joué à l’Impérial de Québec avec son quintette et le batteur Paul Brochu, le batteur du groupe de jazz fusion québécois UZEB, dont Alain Caron faisait partie. Ce groupe a été actif de 1976 à 1992.

En mars 2021, Carl Mayotte a sorti un nouvel album intitulé «Pop de Ville Vol. 1», un maillage entre le jazz fusion et le City pop japonais. Il s’agit du deuxième opus de Carl Mayotte, après «Fantosme», lancé en 2019 et co-réalisé avec Michel Cusson, ex-membre du groupe UZEB.