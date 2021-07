Concert hommage à Louis Thériault par le Collectif de la Cité

Le Collectif de la Cité dédiera un concert en quatuor à cordes à Louis Thériault le dimanche 25 juillet à 14 h à l’église de Cacouna, le village qu'il avait choisi pour vivre sa retraite avec sa douce Sylvie. Louis, le père d’Aurélie, l’une des violonistes du Collectif de la Cité, est décédé subitement il y a à peine quelques mois, à l’âge de 55 ans.

Le programme du concert a été entièrement inspiré par Louis le mélomane, grand amateur des classiques du rock, mais également des œuvres des grands compositeurs. Le public pourra découvrir les possibilités infinies du quatuor à cordes, cette formation musicale consacrée par Haydn dès le 18e siècle. Œuvres des grands compositeurs classiques et romantiques ainsi que pièces jazz, rock et pop revisitées sont au menu de ce concert entre classicisme et modernité.

Le quatuor à cordes est formé d’Aurélie Thériault Brillon au violon, de Marie-Christine Roy, une violoniste qui a grandi à Saint-Arsène et de Marie-Pier Gagné est une violoncelliste originaire de Rivière-du-Loup. Quant à l’altiste, Andrea Loach, elle habite présentement à Montréal, mais elle a côtoyé Aurélie alors que toutes les deux réalisaient leur maîtrise en interprétation à l’Université d’Ottawa. Pour plus d’informations sur le parcours de chacune des musiciennes, nous vous invitons à visiter le www.collectifdelacite.com.

Le concert est gratuit. Les contributions volontaires seront appréciées afin de financer une boîte à musique le Collectif de la Cité offrira aux enfants de l'école primaire de Cacouna en décembre 2021. La réservation est obligatoire au 581-743-1040 ou par courriel à [email protected]

Fondé en 2018 par la violoncelliste Marie-Pier Gagné, le Collectif de la Cité regroupe une quinzaine de cordistes à Québec et à Montréal. Passionnés de musique de chambre, ces violonistes, altistes et violoncellistes professionnels offrent des concerts thématiques en plus d’assumer l’animation musicale lors d’événements privés et corporatifs.