Le spectacle de Messmer et le Show de la rentrée reportés en 2022

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles et la production de Messmer ont pris la décision de reporter le spectacle prévu le 16 septembre au 5 octobre 2022. La mise en scène d’un spectacle d’hypnose ne peut être présentée avec les contraintes sanitaires et la distanciation physique en vigueur. Tous les détenteurs de billets seront donc contactés et auront le choix de conserver leurs billets pour la nouvelle date, d’obtenir un remboursement ou un crédit spectacle.

Quant au Show de la rentrée, le comité organisateur formé de la Ville de Rivière-du-Loup, du Cégep de Rivière-du-Loup, de Tourisme Rivière-du-Loup et de Rivière-du-Loup en spectacles ont conclu qu’il est préférable de reporter l’édition 2021 en septembre 2022. L’essence même de cet événement de grande envergure est d’offrir une soirée festive gratuite au plus grand nombre de personnes possible. La complexité ainsi que l’auditoire restreint occasionnés par les mesures sanitaires ne permettent pas de rendre l’événement à sa juste valeur.

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles remercie ses clients pour leur compréhension. Pour toutes questions, vous pouvez joindre la billetterie du Centre Culturel Berger, du lundi au mercredi, de 12 h 30 à 17 h 30 au 418 867-6666 ou venir sur place.