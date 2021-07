Éric Gagné inaugurera le café culturel du parc de la Pointe à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète aux multiples projets Éric Gagné a été approché par les associés qui prennent en main le chalet de la Côte-des-Bains situé dans le parc de la Pointe à Rivière-du-Loup afin d’en faire l’ouverture officielle ce 24 juillet à 20 h. Un bel honneur pour ce natif de Cacouna qui en profitera pour présenter un spectacle hybride de conte et de musique intitulé le «Rockonteur».

«Je fais confiance au monde et j’ai décidé d’embarquer dans l’idée de Benoit Archambault du groupe Mes Aïeux. Il m’a donné l’idée après m’avoir vu en spectacle. Le Rockonteur, c’est un concept qui se transporte vraiment bien, j’ai besoin d’une guitare acoustique que j’embarque dans mon auto», explique Éric Gagné. Lors de ce spectacle d’une durée d’une heure et quart, il raconte des anecdotes et interprète quelques-unes de ses chansons. La mise en scène est signée par nul autre Benoit Archambault. Éric Gagné se garde aussi une certaine latitude afin d’interagir avec le public. Il ne cache pas sa hâte de le présenter dans la région, puisque deux des histoires qu’il raconte dans son spectacle se déroulent à Cacouna. Certains des personnages seront assurément au rendez-vous le 24 juillet.

L’auteur-compositeur-interprète se réjouit également que Stéphane Duclos et ses associées aient pensé à lui pour donner le coup d’envoi de cette nouvelle version chalet de la Côte-des-Bains, qui se transformera cet été en café culturel. «Je carbure à des projets comme celui-là. Je crois en l’authenticité et en la non-prétention. C’est à l’image du café et de ma démarche», ajoute-t-il.

Éric Gagné compte aussi deux autres projets à son actif. Il a sorti il y a environ un mois un album instrumental intitulé «7183» inspiré d’un voyage en Californie, aux États-Unis. Il s’est allié à un ami travaillant dans le domaine de la musique de films à Montréal, Ghislain Leclant. «Il y a une solide réponse, c’est vraiment le fun et les plateformes de diffusion sont différentes de celles que je connaissais déjà. Le lancement a donné un film d’une heure et demie où on présente l’envers du décor et nos inspirations.»

Un prochain album signé Gagné est à paraitre cet automne. Son dernier, «L’âme et l’écorce», a été lancé en octobre 2017. La chanson «Comme un phare» s’est démarquée, apparaissant tout en haut du palmarès francophone de la radio satellite SiriusXM. Éric Gagné a aussi produit deux mini-albums (EP) en 2014 et en 2015.

