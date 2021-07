«Chez nous», une exposition de peintures de Valier Santerre-dit-Lancognard

Dès le 16 juillet en la sacristie de l’église de Saint-Clément, Valier Santerre-dit-Lancognard présentera plus d’une trentaine de ses peintures qui illustrent des «Chez nous» trouvés partout dans le monde, au Canada, au Québec et à Saint-Clément, en plus d’endroits non répertoriés.

Le 16 juillet dès 19 h, il vernira trois tableaux peints à l’huile et offrira une visite guidée de l’exposition. Puis, le samedi 17 juillet dès 19 h, il vernira trois toiles qui représentent deux villages fictifs de son prochain polar. Lesdites agglomérations sont inspirées du village de Saint-Clément. Puis, comme pièce de résistance, le peintre présentera un tableau de près de deux mètres sur deux qui lui permettra d’étaler sa vision de la première maison de Saint-Clément, circa 1880, telle qu’elle est décrite dans le roman intitulé «Siffoye : le temps fait passer l’amour» qu’il a publié pour la première fois en 2007.

L’exposition se poursuivra après la fin de semaine du 16 juillet. Valier Santerre-dit-Lancognard touchera aussi l’orgue de l’église de Saint-Clément dans le cadre du culte catholique du 18 juillet. Ses livres, ses cédés et ses peintures seront mis en vente au cours de la programmation. Il sera à Saint-Clément du 15 juillet en fin d’après-midi jusqu’au dimanche suivant, en fin d’après-midi. Natif de Saint-Clément, Valier s’est installé à Laval après avoir vécu plus d’une trentaine d’années en Acadie, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Michigan et à Montréal.