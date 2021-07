Pique-niques musicaux en juillet au parc de l’église de Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles invite la population à la 7e saison de ses pique-niques musicaux, le tout présenté dans le gazébo situé dans le parc de l’église de Trois-Pistoles.

Le prochain spectacle aura lieu le 17 juillet avec le Swing trio. Il est un ensemble d’une composition peu commune formé de Rino Bélanger, clarinettiste, Guillaume Pigeon, contrebassiste et Sophie Poulin de Courval, saxophoniste. C’est entre les murs de L’École de musique de Rivière-du-Loup, où ils enseignent, que l’ensemble a vu le jour à l’automne 2009. Le répertoire proposé offre une musique des plus festives, le swing côtoyant la bossa. Cette musique rejoint le grand public et tous se laisseront enivrer par son rythme.

Puis le 31 juillet, ce sera au tour du duo Contracello de jouer à Trois-Pistoles. Sophie Coderre au violoncelle et Francis Palma-Pelletier à la contrebasse ont développé un répertoire allant du baroque tardif au romantisme. Le duo sait aussi charmer le public à l’aide de rythmes de tango et des airs populaires spécifiquement arrangés pour ces instruments aux sonorités chaleureuses et enveloppantes.

Tous les spectacles sont gratuits. Les personnes intéressées sont invitées à apporter leur pique-nique, leur chaise et leur couverture. Les spectacles prévus le samedi sont remis au dimanche en cas de pluie et annulés si la pluie est toujours au menu.