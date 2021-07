La Cour de circuit de L’Isle-Verte dévoile sa programmation estivale

Le conseil d’administration de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte présente sa programmation pour la saison 2021. Après l’absence de 2020, l’organisation offre maintenant des activités pour tout le monde et pour tous les publics à la Cour de circuit de L’Isle-Verte, située au 199, rue Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs artistes originaires ou résidant à L’Isle-Verte et dans la région de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles sont invités.

La programmation a débuté le 4 juillet avec un spectacle d’André le Magicien, pour toute la famille. Il sera de retour le dimanche 8 aout à 14 h. Pour le deuxième spectacle prévu le samedi 17 juillet à 19 h 30, le public pourra écouter Justine Azar et sa harpe, ainsi que Mélissa Caron-Pettigrew et ses lectures poétiques. Le vendredi 30 juillet à 19 h 30, le duo DoYo, formé de Yoann Palacio à la batterie et Donald-Charles Gagnon à la guitare sera en spectacle à la Cour de circuit. Le samedi 7 aout à 19 h 30, Mélissa Caron-Pettigrew et ses amis présenteront leurs compositions littéraires. Le samedi 14 aout à 19 h 30, Paul Talbot interprètera des chansons en version instrumentale au piano. Le 21 aout à 19 h 30, Françoise Dubé, mezzo-soprano, présentera la bonne chanson et la chansonnette française, accompagnée de Paul Talbot au piano. Les spectacles estivaux se termineront le samedi 4 septembre à 19 h 30 avec El’ Ti-Couple, formé de Trycia Goulet-Pelletier et Roy Michaud. Ils interprèteront des chansons des années 50 à nos jours, accompagnées à la guitare. Les billets doivent être réservés à l’avance au 581-648-8829 auprès de Trycia Goulet-Pelletier.

Le conseil d’administration de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte est composé de Lise Pelletier, présidente, Annick Pelletier, vice-présidente et conseillère en graphisme, Gilberte Chassé, trésorière, Trycia Goulet-Pelletier, secrétaire, Chantal Amstad, conseillère et Ginette Caron, mairesse et représentante du conseil municipal.