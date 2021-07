Le Circuit Évasion L’Isle-Verte est lancé

À partir du 10 juillet, l’été 2021 sera sous le signe du jeu à L’Isle-Verte. En effet, la Corporation de Développement Économique et Touristique (CDET) de L’Isle-Verte va proposer cette année un circuit de quatre jeux d’évasion qui feront vivre des moments inoubliables aux participants.

Les quatre jeux, créés par Sandra St-Jean, Lison Ouellet et Nancy Gamache, proposeront des scénarios grandeur nature dans des décors différents qui raviront les visiteurs.

Une première édition avait vu le jour en 2019 avec le jeu City of Québec, où s’opère une course contre la montre de 60 minutes pour sauver le navire City of Québec d’une fin explosive. Le jeu se déroule dans une roulotte aménagée et située à la halte routière de L’Isle-Verte (kiosque touristique). En 2020, le jeu Évasion Plein Air a proposé aux visiteurs de dénicher et d’ouvrir des coffres disséminés dans le village grâce à différents indices et leur permettait de remporter de magnifiques prix. Une activité idéale à faire en famille. Ces deux jeux sont de retour en 2021.

Cet été, deux nouveaux jeux sont proposés à la population : Procès Mousse de mer invitera les joueurs à participer au grand débat de la fin du 19e siècle au sujet de la propriété de la mousse de mer, et cela au sein même de la magnifique Cour de circuit du village de L’Isle-Verte. Finalement, avec Pêche ton quota! les gens pourront revivre les joies de la pêche sur glace… en plein été dans une véritable cabane à pêche blanche. Les deux cabanes sont installées à la halte routière de L’Isle-Verte (kiosque touristique) et permettent à deux équipes de s’affronter en même temps pour voir qui résoudra l’énigme avant l’autre.

Une équipe, une pièce, une heure seulement pour en sortir… Pour jouer, il faut se rendre sur www.evasionisleverte.com