Lancement de la programmation estivale des Vents de Paroles

Après l’immense succès de la première édition des Vents de paroles l’été dernier, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles annoncent avec fierté le retour de ses spectacles hebdomadaires.

Ainsi, chaque mercredi soir du 7 juillet au 25 août, sur fond de soleil couchant, l’oralité et la parole vivante s’invitent une fois de plus au cœur de Trois-Pistoles pour bercer les citoyens de mots, d’histoires et de poésies de toutes sortes. Un moment festif en toute simplicité pour se rassembler enfin.

Programmation des Vents de paroles 2021

7 juillet : Soirée Poésie – parc de l’église

14 juillet : Slam et Jazz avec le groupe Gravier Lime de Rimouski – parc de l’église

21 juillet : Le chant des os de Renée Robitaille (conte) – parc de l’église

28 juillet : Francis Désilet en solo (conte) – parc de l’église

4 août : Avec le rire de ma grand-mère de Véronique Bachand accompagné à la musique d’Hugo Blouin (conte et poésie) – Forge à Bérubé

11 août : Soirée de lectures – parc de l’église

18 août : Fol ouvrage (Torcher des paillettes) d’Amélie Prévost et d’Elkahna Talbi (Queen Ka) (poésie) – Forge à Bérubé

25 août : Cabaret de contes – parc de l’église

Les performances seront suivies par le joyeux et désormais traditionnel micro ouvert. Tous et toutes pourront ainsi venir se délier la langue sous les étoiles de la belle saison entouré(e)s d’un public attentif et chaleureux.

Les spectatrices et spectateurs sont invité(e)s à apporter une couverture ou une chaise pour bien profiter des festivités en plein air. La majorité des spectacles aura lieu au parc de l’église au 30, rue Notre-Dame Est, sauf deux qui sont prévus à la Forge à Bérubé au 363, rue Vézina, à Trois-Pistoles. En cas de mauvaise température, les spectacles extérieurs seront déplacés à la Forge à Bérubé.

Tous les spectacles sont gratuits. Pour le détail de la programmation, il faut se rendre sur le site web http://compagnonspatrimoine.com, ou suivre la page Facebook Le Rendez-vous des Grandes Gueules ou celle de La Forge à Bérubé.