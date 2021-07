Un passeport pour visiter des attraits du Témiscouata

La MRC de Témiscouata annonce le retour et la bonification du Passeport culturel. En 2019, la MRC a contribué à sa mise en place via le Fonds de soutien aux organismes culturels. Cette aide a permis à des centaines de visiteurs d’explorer les installations de quatre lieux culturels et touristiques.

Le Passeport permet aux gens de visiter, pour 30 $ taxes incluses, le Domaine Acer, l’observatoire Aster, la Vieille gare de Rivière-Bleue et le Fort Ingall. Le Musée du Témiscouata s’ajoute à la liste des participants cette année.

«Notre région est un véritable coffre aux trésors! J’invite les gens d’ici et d’ailleurs à explorer les nombreux attraits incontournables du Témiscouata» mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nos sites patrimoniaux et culturels sont essentiels pour le développement de notre communauté. Ils contribuent au sentiment d’appartenance et à l’attractivité de notre région, en plus d’apporter des retombées sociales, économiques et touristiques» ajoute madame Sirois.