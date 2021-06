Lancement de la programmation au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent est fier de vous inviter, dès le 8 juillet à 10 h, à profiter pleinement de l’été en découvrant ses expositions estivales.

L’exposition Rita Letendre. Lignes de force met en lumière le travail de Rita Letendre, figure emblématique de l’art abstrait au Canada et dont les œuvres témoignent d’une énergie flamboyante ! Née à Drummondville en 1928 de parents abénakis et québécois, Rita Letendre s’est démarquée dès les années 50 dans le milieu de l’art montréalais. Rassemblant une trentaine d’œuvres produites entre 1953 et 1981, l’exposition se décline en sections distinctes qui réfèrent à différents moments de recherche picturale de l’artiste.

Cette exposition, commissariée par la conservatrice Oriane A.-Van Coppenolle, propose une incursion dans une période phare de sa création, celle où elle a développé son motif de flèche devenu sa signature au cœur des années 70. Ces pointes effilées fendent le support, se heurtent et traduisent la force inhérente aux compositions où couleur et lumière prédominent.

La chorégraphe Soraïda Caron a été invitée à créer une composition originale en écho à la production de Rita Letendre lors d’une résidence qui se déroulera du 12 au 23 juillet. Le fruit de ses recherches sera présenté au Musée le 23 juillet à partir de 17 h.

La programmation estivale propose aussi deux expositions satellites de la 10e Rencontre photographique du Kamouraska, présentées par le Centre d’art de Kamouraska. Le Musée du Bas-Saint-Laurent est heureux de recevoir l’exposition Objets de nouveau, de Geneviève Thibault ainsi que celle de Caroline Bolieu, Entre deux marées. Elles ont exploré le territoire bas-laurentien – ses rives et son mouvement - et, de là, ont fabriqué des allégories pour raconter leur expérience du recommencement. Ces expositions sont le résultat d’un séminaire de création mené par l’artiste Caroline Hayeur en 2018.

Présenté en extérieur au Parc-de-la-Pointe en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup, Cabinets de merveilles de Pilar Macias revient pour une deuxième année consécutive.

VERNISSAGE

C’est avec plaisir que le Musée vous annonce qu’il tiendra son premier vernissage en présentiel depuis le début de la pandémie. Un vernissage double aura lieu le 9 juillet afin d’inaugurer l’exposition Rita Letendre. Lignes de force et les expositions satellites de la 10e Rencontre photographique du Kamouraska. Puisque le nombre d’invités est limité à 25 personnes à la fois, deux plages horaires distinctes sont disponibles : 17 h 30 à 18 h 30 et 18 h 30 à 19 h 30. Vous devez réserver vos places et votre plage horaire en téléphonant au 418-862-7547 poste 1000 ou en écrivant à [email protected] .

