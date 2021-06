Le Manoir Fraser de Rivière-du-Loup se modernise

Au même moment que le début officiel de sa saison estivale, le Manoir Fraser, un pilier du patrimoine de Rivière-du-Loup, lance avec fierté sa toute nouvelle identité visuelle et ses récents outils de promotion développés dans le but de moderniser son image.

Depuis plusieurs mois, l’équipe du Manoir Fraser et son conseil d’administration, accompagnés de l’agence de communication C’est carré, travaillent à l’élaboration d’un plan stratégique de promotion afin d’établir les objectifs de communication visés pour les prochaines années et les actions à mettre en place dans le futur.

Une image rajeunie, une histoire imposante

D’abord, l’équipe souhaitait prioriser la modernisation de l’image de marque du Manoir. Un nouveau logo et un nouvel univers graphique ont donc été développés par l’agence Fanfare afin de mieux représenter le dynamisme de ce lieu, de son équipe et de son offre d’activités. Cette nouvelle identité répond maintenant davantage aux critères graphiques actuels, mais sans négliger l’aspect prestigieux du Manoir, son importance historique et son charme patrimonial.

D’ailleurs, la création du logo a été fortement inspirée d’une anecdote racontée sur Alice Fraser qui a fait du Manoir sa résidence d’été à partir de 1950. Il est dit qu’à son arrivée au début de chaque été, Alice posait un bouquet de fleurs près de la fenêtre en façade de la résidence afin d’annoncer sa présence et inviter le voisinage à lui rendre visite. Cette petite histoire a influencé le choix d’éléments graphiques rappelant le cadre d’une fenêtre et la définition des formes à l’aspect floral que l’on retrouve à l’intérieur.

De nouveaux outils, de nouveaux messages

En plus, l’équipe du Manoir Fraser a travaillé sur la refonte de son site Web qui lui permettra de mieux présenter l’histoire du Manoir, celle de la famille Fraser et son influence dans le développement de Rivière-du-Loup au 19e siècle. Aussi, à travers différentes étapes de réflexion, un axe principal de communication a été développé afin d’harmoniser et d’organiser tous ses contenus : « La Manoir Fraser, l’histoire d’une ville, l’histoire d’une famille, l’histoire d’une visite.»

En effet, grâce à cette accroche, l’équipe souhaite rappeler que le Manoir Fraser est une prestigieuse résidence seigneuriale remarquablement restaurée, mais qu’il est aussi un élément phare du patrimoine de Rivière-du-Loup. Le bâtiment a été habité pendant 150 ans par la famille Fraser, une famille importante dans l’histoire de la ville. Une visite au Manoir permet de s’introduire dans le quotidien des gens qui l’ont habité et d’en apprendre beaucoup sur l’histoire de Rivière-du-Loup. Il fallait donc que la promotion englobe tous ces aspects importants.

La démarche entourant les communications s’inscrit dans un processus plus large de modernisation déjà amorcé par l’organisation qui a misé, au cours des dernières années, sur l’élargissement de son offre, incluant maintenant des activités interactives, des jeux de pistes grâce aux téléphones intelligents, ainsi qu’une exposition virtuelle.